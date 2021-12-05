Парад киевских мостов. Кто из них самый длинный, красивый и аварийный

Южный мост – самый длинный, а на Северном разграбили герб

Самый старый мост построили еще в 1853 году, но строительство новых путепроводов через Днепр продолжается до сих пор. / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевские мосты через Днепр стали настоящим украшением для города – Южный, Северный, мост Метро, мост Патона, Пешеходный мост. Правда, сейчас многие из них требуют срочного ремонта.

Сайт "Сегодня" собрал "изюминки" киевских переправ, и у нас получился парад столичных мостов.

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Самый старый и взорванный

Николаевский цепной мост Фото: архивное

Пожалуй, самым красивым в Киеве можно назвать Николаевский Цепной мост. Это было неимоверно элегантное сооружение через Днепр.

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Его построили еще в 1853 году по проекту британского инженера Чарльза Виньола. Длина моста составляла 730 метров, а ширина 16 метров.

Мост состоял из шести пролетов, его возвели из железных конструкций, изготовленных в Великобритании.

Мост был заложен на месте старинной киевской переправы 30 августа 1848 года. Строительство заняло 5 лет.

Увы, Николаевский цепной мост был уничтожен в 1920 году отступавшими польскими войсками.

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Самый цельносварный

Мост Патона. Фото: архивное

Теперь самым старым киевским мостом через Днепр считается мост имени Евгения Патона. Интересная деталь – он был открыт спустя 100 лет после Николаевского цепного моста.

Мост строили в сложный послевоенный период. Открыли переправу в 1953 году. Она названа в честь Евгения Патона, непосредственно участвовавшего в ее проектировании и строительстве. Мост имени Патона – первый в мире цельносварный мост такой протяженности.

Длина моста Патона – 1543 метра, ширина 21 метр, он состоит из 26 пролетов. Мост на 300 метров длиннее, чем улица Крещатик.

Сейчас переправа находится в аварийном состоянии, по мосту ограничено движение транспорта, и власти готовят проект его реконструкции.

Самый пешеходный

Пешеходный мост. Фото: архивное

В июле 1957 года киевляне и гости столицы прогулялись по новому парковому Пешеходному мосту через Днепр.

Он соединил центральную часть города с рекреационной зоной на Трухановом острове. Пешеходный мост состоит из трех центральных прогонов, его длина 429 метров, а ширина 7 метров.

Мост имеет выразительный силуэт, из-за чего стал одним из традиционных элементов в панораме Киева.

Впрочем, и этот мост страдает от старости. В августе 2019 произошел обвал конструкций моста. В воду обрушились противовесы, которые выравнивали мост с 1981 года, когда было замечено, что прогон моста начинает крениться. После этого было проведено обследование моста, и на пешеходной части установлены бетонные плиты.

Самый исторический

Свежепостроенный мост Метро. Фото: Мир метро

В 1965 году в Киеве открыт мост Метро. Интересно, что эта переправа была построена рядом с местом, где находился киевский Цепной мост, разрушенный в 1920 году. На его основе был возведен Мост имени Евгении Бош, но его взорвали во время Второй мировой войны.

Мост Метро – первое в мире арочное сооружение с большими прогонами, спроектированное на сухих стыках.

Его общая длина 683 метра, ширина 28 метров, а длина самого длинного пролета составляет 60 метров.

Увы, и этот киевский мост в списках претендентов на срочный ремонт. За годы эксплуатации его конструкции существенно износились. Киевские власти планируют провести ремонт моста Метро за счет средств ЕБРР в размере 60 миллионов евро.

Самый разграбленный

Строительство Северного (Московского) моста. Фото: архивное

В 1976 году был открыт Северный (тогда Московский) мост – его длина 816 метров. Пилон постройки поднимается над Днепром на высоту 119 метров. Держат конструкции центрального прогона ванты. Длина канатов у них – 54,6 км.

Хотя Северный мост относительно молодой, но и он постепенно "устает". Перила переправы покрыты плотным слоем ржавчины, а вандалы умудрились разграбить герб Киева, который был установлен на пилоне моста.

Самый ремонтируемый

Строительство Южного моста. Фото: архивное

Южный мост был открыт в 1990 году. Его пилон – один из самых высоких в Украине – 135 метров.

Мостовой переход имеет 2 части: правобережная эстакада -1250 метров и мостовая часть над Днепром – 1256 метров, в том числе вантовая часть (565 м). Ширина моста 41 метр, тут проходит зеленая ветка Киевского метрополитена.

Основной прогон Южного моста держат 72 пары сдвоенных вант (144 ванты), весом в 750 тонн.

На переправе постоянно проводится ремонт деформационных швов. Из-за этого образуются гигантские автомобильные пробки. Очередной ремонт моста запланирован на весну 2022 года. Тут обещают отремонтировать деформационные швы на эстакаде переправы.

Самый недостроенный

Дарницкий мост. Фото: Сегодня

В 2011 году открыто автосообщение по новому Дарницкому мосту, который киевляне называют мостом Кирпы. Железнодорожное движение по переправе открыли годом ранее.

Длина Дарницкого моста составляет 1066 метров, а ширина 44 метра.

Проблема этого мостового перехода в том, что его за 10 лет так и не достроили. На левом берегу отсутствуют съезды с моста. Их обещают достроить до конца 2022 года. За эту переправу взялись в рамках проекта "Большое строительство".

Самый фантомный

Строительство Подольско-Воскресенского моста. Фото: КГГА

Подольско-Воскресенский мост – это пока переправа фантом. Часть его уже возведена и даже художественно подсвечивается. Мост должен быть комбинированным. По нему когда-то будут ездить автомобили и поезда метро, а пока власти только планируют пустить по нему автомобильное сообщение до конца года.

Но такие обещания киевляне слышали и в 2019, и в 2020, и в 2021 году. Кстати, общая длина моста – 4 432 метров.

Самый молодой

Велосипедно-пешеходный мост. Фото КГГА

25 мая 2019 состоялась церемония открытия пешеходно-велосипедного моста между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой. В народе его называют стеклянный мост Кличко.

Конструкция состоит из трех прогонов. Опорная балка — металлическая цельносварная длиной 216 метров (от одного деформационного шва к другому) – опирается на две промежуточные железобетонные опоры и два концевых упора.

Мост уже прославился тем, что на нем регулярно трескаются видовые стекла, а недавно в его опоре обнаружили бездомного, который оборудовал там жилье.

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