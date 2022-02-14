Все ради праздника: малыши-основатели Киева стали купидонами (фото)

Скульптуры находятся на Почтовой площади / Коллаж "Сегодня"
Сегодня, 14 февраля, в Киеве к празднику всех влюбленныхпреобразили памятник малышам-основателям города. Скульптуры Кия, Щека, Хорыва и их сестры Лыбедь стали купидонами.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Что известно
Скульптуры установлены на Почтовой площади. Кий, Щек, Хорыв и их сестра Лыбедь получили новые костюмчики. На бронзовых скульптурах появились крылья и нимбы, как у маленьких ангелов.
Кроме белых крыльев из льна, сегодня утром братья-основатели Киева вооружились также луком и стрелами Амура.
В Киеве открыли сразу пять новых мини-скульптур
В проекте "Шукай!" сразу пять новых бронзовых мини-скульптур. Они посвящены меценатам, благодаря которым в Киеве появились одни из самых красивых зданий, таких как Национальная филармония Украины, Национальный музей литературы Украины и Киево-Могилянская академия.
Меценатом стал благотворительный фонд Zagoriy Foundation. На этапе планирования проекта стало ясно, что невозможно выбрать одну фигуру среди киевских меценатов. Так что решили выбрать 5 персон.
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