Все заради свята: діти-засновники Києва стали купідонами (фото)

Скульптури знаходяться на Поштовій площі / Колаж "Сьогодні"
Сьогодні, 14 лютого, у Києві до свята всіх закоханих перетворили пам'ятник малюкам-засновникам міста. Скульптури Кия, Щека, Хорива та їхньої сестри Либідь стали купідонами.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Що відомо
Скульптури встановлено на Поштовій площі. Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь отримали нові костюми. На бронзових скульптурах з'явилися крила та німби, як у маленьких янголів.
Окрім білих крил із льону, сьогодні вранці брати-засновники Києва озброїлися також луком та стрілами Амура.
У Києві відкрили одразу п'ять нових мініскульптур
У проекті "Шукай!" відразу п'ять нових бронзових мініскульптур. Вони присвячені меценатам, завдяки яким у Києві з'явилися одні з найкрасивіших будівель, таких як Національна філармонія України, Національний музей літератури України та Києво-Могилянська академія.
Меценатом став благодійний фонд Zagoriy Foundation. На етапі планування проєкту стало зрозуміло, що неможливо вибрати одну фігуру серед київських меценатів. Тож вирішили вибрати 5 персон.
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