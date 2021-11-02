Все только начинается. Как долго будет действовать карантин в Киеве?

В Киеве действует жесткий карантин. / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 ноября Киев пребывает в красной зоне карантина. В городе начали действовать новые более жесткие ограничения на проезд в городском транспорте, посещении ТРЦ, ресторанов и кафе.

Сайт "Сегодня" узнавал, как долго будет город жить в режиме жесткого карантина.

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По словам Олега Рубана, главы Госпродпотребслужбы Киева, по показателям столица находится только в начале пика заболеваемости.

"Мы пока на пике заболеваемости. Дальнейшую ситуацию будет определять штаб при КГГА. Нужно дождаться свежих данных. А это будет не раньше, чем в эту пятницу. Тогда можно будет делать какие-то прогнозы по заболеваемости", – сообщил сайту "Сегодня" Олег Рубан.

При этом Рубан не смог сообщить сколько будут действовать новые ограничения – неделю, две или три

"Пока это рано прогнозировать", – сообщил он.

Список новых ограничений в столице

Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т. д.), ЦНАПы и прочие организации смогут при наличии полностью вакцинированного персонала . Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.

. Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест. С 1 ноября учебный процесс в школах возобновится в дистанционном режиме с 1-го по 11-й класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.

Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Детские садики будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.

Общественный транспорт будет работать. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверки будут не на входе в транспорт, а отдельными группами полицейских у выборочных пассажиров.

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