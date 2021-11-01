Люди все еще "атакуют" центры вакцинации: какая обстановка в ТРЦ Gulliver

С 1 ноября люди, желающие посетить торговые центры, заведения общепита и некоторые государственные учреждения, обязаны иметь при себе COVID-сертификат о вакцинации или негативный результат теста на коронавирус.
Об этом пишет сайт "Сегодня".
К пунктам вакцинации от коронавируса в Киеве выстроились очереди из сотен человек.
Далее по теме
Центр вакцинации и обстановка в "Гулливере".
Сотрудники полиции присутствуют, но говорят что патруль не проводит проверку.
В Киеве люди застряли в очереди на вакцинацию
В Киеве образовалась очередь на вакцинацию в НСК "Олимпийский".
Пункт открывается в 10:00, но люди тут дежурят уже с 07:00. Некоторые со стульчиками и книжками пришли, потому что уже не впервые ждут свой укол.
Ранее мы писали:
- Пока только на бумаге. Когда в киевских ТЦ начнутся жесткие карантинные проверки.
- Бургер только с прививкой? McDonald's ограничил доступ к ресторанам.