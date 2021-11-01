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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Люди все еще "атакуют" центры вакцинации: какая обстановка в ТРЦ Gulliver

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
1 ноября, 16:29
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За сутки 31 октября в Украине 117 818 человек были вакцинированы против коронавируса
Темпы вакцинации растут
Темпы вакцинации растут / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 ноября люди, желающие посетить торговые центры, заведения общепита и некоторые государственные учреждения, обязаны иметь при себе COVID-сертификат о вакцинации или негативный результат теста на коронавирус.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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К пунктам вакцинации от коронавируса в Киеве выстроились очереди из сотен человек.

Центр вакцинации и обстановка в "Гулливере".

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Сотрудники полиции присутствуют, но говорят что патруль не проводит проверку.

В Киеве люди застряли в очереди на вакцинацию

В Киеве образовалась очередь на вакцинацию в НСК "Олимпийский".

Пункт открывается в 10:00, но люди тут дежурят уже с 07:00. Некоторые со стульчиками и книжками пришли, потому что уже не впервые ждут свой укол.

Фото: Юлия Биляченко
Фото: Юлия Биляченко

Очередь на вакцинацию. Фото: Юлия Биляченко
Очередь на вакцинацию. Фото: Юлия Биляченко

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Смотрите! В Киеве люди застряли в очереди на вакцинацию

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