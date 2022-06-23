В Киеве резко ухудшилось состояние воздуха: что происходит

В Киеве ухудшилось состояние воздуха/Фото: УНИАН, коллаж: "Сегодня"

В Киеве снова заговорили о плохом состояние воздуха. Количество вредных веществ в некоторых районах города превышает норму в 6,5 раз.

Почему так происходит и когда воздух станет чистым, сайт "Сегодня" узнавал у эколога Александра Соколенко.

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По его словам, основная причина увеличения уровня загрязненности воздуха в Киеве – это автомобильный транспорт. Люди постепенно возвращаются в город, стоят в заторах.

Откуда взялся загрязненный воздух?

По мнению эколога, все вредные выхлопы от автотранспорта поднимаются в воздух. А когда это совпадает с особенностями природы, например, когда безветренная погода, ситуация усугубляется.

"Особенно остро эта проблема ощущается летом. Над городом формируется антициклон. На улице стоит жаркая и безветренная погода, все выхлопы поднимаются в воздух и нависают над городом. Вредные вещества не рассеиваются, потому что нет ветра. Такая ситуация в Киеве наблюдалась три последних дня. Отмечу, что 80-85% загрязнения воздуха в столице – от использования автомобильного транспорта", — рассказывает сайту "Сегодня" эколог Александр Соколенко.

Плохой бензин и старый транспорт

Он добавляет, что вредные вещества при взаимодействии с палящим солнцем увеличивают токсичность вредных веществ, которые опасны для здоровья человека.

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"Еще один фактор загрязнения воздуха – это некачественное горючее, которым пользуются водители. Но основная проблема не в горючем, а в состоянии самого автотранспорта – устаревших двигателей, фильтров, возраста автомобиля. Все это существенно влияет на состояние воздуха в городе. На улицах Киева очень много старых автомобилей, которые чадят дымом на каждом перекрестке", — отмечает Александр Соколенко.

Нет контроля

Он подчеркивает, что в Киеве много старых автомобилей, которые являются опасными для экологии, но они продолжают ездить по улицам города.

"Состояние двигателей и оборудования, мягко говоря, некачественное. Но никто, увы, не проверяет выхлопы от этих автомобилей. Например, в Берлине или в Варшаве вы не увидите на улицах города чадящих черным дымом автомобилей. Там все это жестко контролируется. В Киеве, увы, никакого контроля нет. Ранее этим вопросом частично занималась ГАИ, а сейчас каждый на свое усмотрение следит или не следит за состоянием своего транспортного средства", — отмечает Александр Соколенко.

Угроза от пожаров

Еще один важный фактор, который влияет на состояние воздуха, – это природные пожары в экосистемах города.

"Это очень важный фактор. Когда на улице стоит сухая, жаркая, безветренная погода и долго нет дождя, все это способствует возгораниям в экосистеме города. Для этого достаточно брошенного окурка. Где есть люди – там случаются пожары. Обычно горит пересохшая трава и травяная подстилка. Например, вчера был зафиксирован крупный пожар на левом берегу Киева. Все это резко ухудшает состояние воздуха в городе. Особенно опасно, когда длительное время горят торфяники под Киевом", — говорит Александр Соколенко.

Когда станет легче?

По словам эксперта, воздух в столице очистится, когда измениться погода. В среду в столице усилился ветер, и ситуация начала меняться.

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"Сейчас усилился ветер, снизилась температура воздуха, стало меньше солнца, местами выпали осадки. Все это приведет к постепенному очищению воздуха над городом. За два дня состояние воздуха в Киеве должно стать близким к норме", — заверяет Александр Соколенко.

Что говорят в КГГА?

В управлении экологии и природных ресурсов КГГА сайту "Сегодня" сообщили, что состояние воздуха в Киеве находится в норме.

"По состоянию на 15:00 качество воздуха в Киеве хорошее. Превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не выявлено. Следить за состоянием воздуха в Киеве в режиме онлайн можно в приложении "Киев цифровой", — сообщили нам в управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

Контроль качества воздуха

В Киеве продолжают совершенствовать городскую систему мониторинга качества воздуха. Во всех районах города смонтировано 46 датчиков мониторинга качества воздуха.

"Это существенный шаг к расширению существующей системы контроля состояния воздуха в столице", — отметил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) Петр Оленич.

В отличие от датчиков общественного контроля, установленные городом индикативные датчики анализируют воздух по большему количеству показателей, являются сертифицированными, более точными и информативными.

По словам директора департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олега Половинко, система опирается на городскую беспроводную сеть LoRaWAN для передачи данных. Чтобы она работала, в каждом районе Киева было установлено 295 базовых станций.

"На первом этапе тестируем и настраиваем систему, собираем и анализируем информацию. В этом году планируем интегрировать информацию о состоянии воздуха в "Киев Цифровой", — сказал Половинко.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что больше всего загрязняет воздух в Киеве. Также мы писали о новом изобретении ученых, которое очищает воздух лучше деревьев.