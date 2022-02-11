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Столица "задыхается". В Киеве усилят контроль за качеством воздуха – как будут мониторить

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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11 февраля, 14:50
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В этом году планируют интегрировать информацию о состоянии воздуха в Киев Цифровой
В городе постоянно фиксируют крайне плохой воздух
В городе постоянно фиксируют крайне плохой воздух / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве продолжают совершенствовать городскую систему мониторинга качества воздуха. Во всех районах города смонтировано 46 датчиков мониторинга качества воздуха.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) Петр Оленич.

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"Это существенный шаг к расширению существующей системы контроля состояния воздуха в столице", – написал Оленич.

В отличие от датчиков общественного контроля, установленные городом индикативные датчики анализируют воздух по большему количеству показателей, являются сертифицированными, более точными и информативными.

По словам Директора департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олега Половинко, система опирается на городскую беспроводную сеть LoRaWAN для передачи данных. Чтобы она работала, в каждом районе Киева было установлено 295 базовых станций.

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"На первом этапе тестируем и настраиваем систему, собираем и анализируем информацию. В этом году планируем интегрировать информацию о состоянии воздуха в Киев Цифровой", – написал Половинко.

В Киеве зашкаливает уровень загрязнения воздуха

В Киеве постоянно фиксируют крайне плохой воздух. Столица часто оказывается в ТОП-рейтингах по уровню загрязнения.

Например, в декабре в воздухе Киева отметили превышение предельно допустимых концентраций (ГДКс.д.) по среднесуточным содержаниям.

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В Украине есть два основных источника загрязнения воздуха – транспорт и промышленность. Их соотношение по стране разное. В Киеве на автотранспорт приходится 90% загрязнения, а на промышленность – 10%. В других регионах 35% – транспорт, а 65% – промышленность.

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