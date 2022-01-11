Выгоняют людей силой: в Киеве сносят общежитие, где живут люди (фото)

В столице сносят общежитие вместе с жильцами / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Метрологической, 1 сносят общежитие, в котором живут люди. В Сети утверждают, что там проживают две семьи.

Об этом сообщил активист Михаил Погребиский в Facebook.

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"Общежитие на Метрологической 1, зарегистрированных жителей которого многие годы пытались тупо выбросить на улицу – отключали им газ, электричество, отопление, горячую воду; нанятые бандиты из известной преступной группировки избивали окна в квартирах и машинах жителей, затем пытались сжечь общежитие вместе с людьми...", – написал он.

Спецтехника работает на месте / Фото: Facebook

По словам Погребинского, на месте много "бандитов-титушек".

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"Одну женщину вытащили из жилья за руки и просто выкинули", – говорится в сообщении.

Что говорят в полиции

В полиции Голосеевского района сайту "Сегодня" сообщили, что по предварительной информации внутри здания общежития на Метрологической жильцов не было. Полицию на место вызвали люди, которые увидели начало демонтажа здания.

"Данное событие зарегистрировано в полиции Голосеевского района. Правоохранители изучают собранные материалы и документы по поводу законности демонтажа здания на улице Метрологической", – сообщили в полиции Голосеевского района.

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