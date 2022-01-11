Виганяють силою: у Києві зносять гуртожиток, де живуть люди (фото)

У столиці зносять гуртожиток разом із мешканцями / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Метрологічній, 1 зносять гуртожиток, у якому мешкають люди. У Мережі стверджують, що там мешкають дві родини.

Про це повідомив активіст Михайло Погребиський в Facebook.

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"Гуртожиток на Метрологічній 1, зареестрованих мешканців якого багато років намагались тупо викинути на вулицю – повідключали їм газ, електрику, опалення, гарячу воду; найняті бандити із відомого злочинного угрупуваня били вікна в квартирах та машинах мешканців, потім намагались спалити гуртожиток разом з людьми...", – написав він.

Спецтехніка працює на місці / Фото: Facebook

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За словами Погребинського, на місці багато "бандитів-титушок".

"Одну жінку витягли із житла за руки та просто викинули", – йдеться у повідомленні.

Тварини замерзають

Волонтерів просять забрати тварин, які замерзають на вулиці. Собака залишився без даху над головою.

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"Її також викинули разом з людьми з гуртожитку тітушки із забудовником. Тепер їй як і людям, немає куди піти", – написав активіст.

/ Фото: Facebook

Що кажуть у поліції

У поліції Голосіївського району сайту "Сьогодні" повідомили, що за попередньою інформацією всередині будівлі гуртожитку на Метрологічній мешканців не було. Поліцію на місце викликали люди, котрі побачили початок демонтажу будівлі.

"Ця подія зареєстрована в поліції Голосіївського району. Правоохоронці вивчають зібрані матеріали та документи стосовно законності демонтажу будівлі на вулиці Метрологічній", – повідомили у поліції Голосіївського району.

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