"Я не стадо!": как киевляне относятся к красной зоне – опрос (видео)

Жители Киева готовятся к ужесточению карантина. / Фото: Коллаж: Сегодня
С 1 ноября Киев переходит в красную зону карантина. В городе будет действовать ряд ограничений, но их смогут избежать вакцинированные жители столицы.
Сайт "Сегодня" узнал, готовы ли киевляне к новому локдауну.
Всегда готовы
Мы прошлись центральными улицами Киева и поспрашивали у прохожих, есть ли у них прививки от коронавируса.
У многих есть сертификаты. В частности, у государственных служащих. Положительный ответ дали много молодых людей.
Кто-то успел вакцинироваться как раз к приходу локдауна в столицу: "Сегодня забираем сертификат".
Еще одна жительница столицы не успела завершить курс вакцинации, но положительно относится к самому процессу. На вопрос, вакцинировалась ли она, ответила "Да, но пока меня только одна прививка".
Кроме того, среди вакцинированных и участница протеста SaveФОП.
"Мы всегда готовы (к локдауну, – ред.). У нас есть все: маски, антисептики. И еще – мы вакцинированы. Паспорта с собой и сертификаты обязательно. Нас же первых проверят. Надо же нас как-нибудь отсюда выгнать", – шутит она.
Но готовы не все
Некоторые, отворачиваясь, говорят, что у них нет сертификата. Среди них есть и молодые, и агрессивно настроенные "думающие" люди.
"Нет сертификата, я не готова. Нет, я не буду вакцинироваться. Потому что я мыслящий человек, а не стадо овец", – сказала нам жительница Киева довольно спокойным голосом.
В то же время, она не ответила, что будет делать, когда в столицу придет локдаун.
Какие ограничения вводят в Киеве?
Только с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом можно будет посещать:
- кафе, рестораны,
- отели,
- учреждения защиты,
- спортзалы, фитнес-центры,
- ЦНАПы,
- управления труда и соцзащиты,
- управления Пенсионного фонда,
- проводить массовые мероприятия,
- посещать ТРЦ (ребята смогут посещать ТРЦ только с родителями, которые вакцинированы или у них есть ПЦР-тест).
Городской транспорт Киева будет перевозить только вакцинированных граждан, детей до 18 лет и тех, кто сделал ПЛР-тест, антиген-тест, получил первую дозу вакцины или у кого есть сертификат о выздоровлении.
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