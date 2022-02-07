"Я вам мозги выбью!". В Киеве уволили учителя истории за оскорбления пятиклассников

В столице педагог оскорблял учеников / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве закончилось рассмотрение дела, которое было связанно с языковым скандалом, в школе №152, а также словесным оскорблением школьников. Власти решили провести проверку после нескольких резонансных случаев.Педагога уволили.

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка.

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"По результатам работы установлено наличие фактов нарушения ч. 1 ст. 21 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в части применения государственного языка в образовательном процессе", – говорится в сообщении.

Решение вынесли после видеоролика, который появился в Сети. Учитель истории оскорблял учеников школы.

Администрация школы №152 сообщила, что педагогу также "был объявлен выговор за нарушение действующего законодательства по вопросам соблюдения педагогической этики, совершение проступков, несовместимых с работой в должности педагогического работника".

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Сотрудник учебного заведения был уволен с работы.

Что было

В Киеве учитель угрожал пятиклассникам и обзывал их прямо в коридоре. Момент попал на видео.

В ролике можно увидеть, как дети стоят под кабинетом, а учитель обзывает их.

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