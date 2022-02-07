"Я вам мізки виб'ю!". У Києві звільнили вчителя історії за образи п'ятикласників

У столиці педагог ображав учнів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві закінчився розгляд справи, пов'язаної з мовним скандалом, у школі №152, а також словесною образою школярів. Влада вирішила провести перевірку після кількох резонансних випадків. Педагога звільнили.

Про це повідомляє прес-служба Уповноваженого із захисту державної мови.

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"За результатами роботи встановлено наявність фактів порушення ч. 1 ст. 21 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" в частині застосування державної мови в освітньому процесі", – йдеться у повідомленні.

Рішення винесли після відеоролика, який з'явився у Мережі. Вчитель історії ображав учнів школи.

Адміністрація школи №152 повідомила, що педагогу також "було оголошено догану за порушення чинного законодавства з питань дотримання педагогічної етики, вчинення провин, несумісних з роботою на посаді педагогічного працівника".

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Співробітника навчального закладу було звільнено з роботи.

Що було

У Києві вчитель погрожував п'ятикласникам і обзивав їх у коридорі. Момент потрапив на відео.

У ролику можна побачити, як діти стоять під кабінетом, а вчитель обзиває їх.

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