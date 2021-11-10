Яркая изюминка Киева. Мостов с неоновой подсветкой станет больше

Подсветку получит Северный мост / Фото: Коллаж: Сегодня

В будущем полноцветную подсветку в Киеве получит Северный мост.

Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель главы КГГА Александр Густелев.

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Он написал о том, что за последние 2 года современная цветная иллюминация появилась на многих объектах, в том числе путепроводах на Петровке (4 ед. на пересечении ул. Богатырской, просп. Степана Бандеры, просп. Оболонского), Борщаговском и Индустриальном, пешеходном на Гетьмана, мостах через Русановский пролив и Подольско-Воскресенском и т.д.

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"В ближайшем будущем полноцветную подсветку получит Северный мост. Визуализация уже разработана и объект ждет воплощения. Напомню, одной из изюминок Киева считается художественное освещение Пешеходного моста на Труханов остров, которое было реализовано в 2012 году", – написал заместитель главы КГГА.

Также, освещенными "знаменитостями" считаются мосты "Стеклянный" (Вело-пешеходный, на Воломирской горке), "Влюбленных" (Парковый, построенный по проекту Е.А. Патона), Южный и Венецианский.

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