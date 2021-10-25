За парты – без оружия: на входах в школы Киева установят металлодетекторы

В школах Киева начнут устанавливать металлодетекторы. / Фото: Коллаж: Сегодня
В школах Киева установят металлодетекторы. Сначала это будет пилотный проект в нескольких учебных заведениях, а уже через пару лет такие устройства могут появиться на входах во все школы.
Об этом сообщает прокуратура города Киева.
Для чего проверять школьников
С такой инициативой обратилась прокуратура в Киевсовет. Правоохранители уверены – подобные мероприятия предупредят возможные уголовные правонарушения, совершенные как детьми, так и по отношению к ним.
Металлодетекторы помогут предотвратить попадания оружия в школы – а именно патронов, гладкоствольного и нарезного оружия или холодного оружия.
Когда установят
Прокуратура попросила городские власти закупить и установить металлодетекторы. Депутаты Киевсовета инициативу поддержали и предоставили соответствующие поручения.
Далее будут определены критерии выбора школ для внедрения пилотного проекта. После чего детекторы установят.
"Если инициатива докажет эффективность и будет положительно воспринята родителями, учителями и детьми, Киевсовет рассмотрит вопрос ее возможной имплементации во всех учебных заведениях столицы" , – добавили в прокуратуре.
Каникулы в школах Киева
В столице могут продолжить школьные каникулы на две недели. Но также власти рассматривают введение дистанционного обучения.
"О второй недели будет принято дополнительное решение: либо продолжение осенних каникул, или дистанционное обучение" , – говорится в сообщении.
В то же время детские сады в "красной зоне" будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.
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