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В киевской школе устроили взрыв, начался потоп (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
7 октября, 16:19
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Ученики выложили кадры потопа в Сеть – затопило весь коридор
Пока неизвестно в результате чего произошло ЧП и виноват ли в этом взрыв
Пока неизвестно в результате чего произошло ЧП и виноват ли в этом взрыв / Фото: Коллаж: Сегодня

В столичной школе №300 на Троещине (Днепровский район) произошел настоящий потоп. По предварительной информации, там взорвали петарду в женском туалете.

Видео опубликовал Telegram-канал Troeschina.

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На ролике видно, как по школе течет сильный поток воды. Ученикам пришлось перепрыгивать "ручьи".

Скорее всего, хулиганы бросили петарду в унитаз. Кто это сделал и как их накажут – пока неизвестно.

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Как будут работать учебные заведения в красной зоне

В ближайшие дни несколько областей могут попасть в красную зону. В Украине будет действовать ряд ограничений, в том числе и в работе учебных заведений.

  • В красной зоне карантина учебные заведения будут работать оффлайн, только если 100% работников прошли полный курс вакцинации.
  • Детские сады и 1-4 классы школы продолжат работать в обычном, очном формате.

На начало этой недели почти 81% работников школ прививались по крайней мере одной дозой.

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