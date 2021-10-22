Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 Выборы в Харькове Выборы в Харькове 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Школы Киева уйдут на дистанционку после каникул? В КГГА ответили

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
22 октября, 17:04
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Школьники однозначно пробудут дома две недели, но только одна из них точно будет каникулами
Школьников могут перевести на дистанционное обучение.
Школьников могут перевести на дистанционное обучение. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве могут продлить школьные каникулы на две недели. Но также власти рассматривают введение дистанционного обучения.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Реклама

Школьные каникулы в столице продлятся с 23 по 31 октября.

"Относительно второй недели будет принято дополнительное решение: либо продолжение осенних каникул, или дистанционное обучение", – говорится в сообщении.

При этом детские сады в красной зоне будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.

Реклама

Киев на пороге красной зоны

Решение об усилении карантина должны принять уже сегодня. Столица перейдет в красную зону в ближайшие дни.

Сегодня мэр города Виталий Кличко назвал ограничения, которые уже совсем скоро будут действовать в столице. Будут запрещены:

  • прием посетителей в ресторанах и кафе,
  • деятельности учреждений гостиничной сферы,
  • посещение семьей и посторонними лицами учреждений социальной защиты,
  • работа спортзалов и фитнес-центров,
  • проведение всех массовых мероприятий,
  • будет ограничен доступ посетителей в помещения ЦНАПов, управлений труда и социальной защиты населения, управлений пенсионного фонда, за исключением исключительных случаев.

Запрет не будет действовать при условии наличия у посетителей и работников заведений и учреждений негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.

Реклама

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Дневник независимости 🇺🇦
Тепло в Киеве
До старта отопительного сезона осталось
Подробно
Опрос
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.2

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.49

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять