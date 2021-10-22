Школы Киева уйдут на дистанционку после каникул? В КГГА ответили

В Киеве могут продлить школьные каникулы на две недели. Но также власти рассматривают введение дистанционного обучения.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Школьные каникулы в столице продлятся с 23 по 31 октября.
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"Относительно второй недели будет принято дополнительное решение: либо продолжение осенних каникул, или дистанционное обучение", – говорится в сообщении.
При этом детские сады в красной зоне будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.
Киев на пороге красной зоны
Решение об усилении карантина должны принять уже сегодня. Столица перейдет в красную зону в ближайшие дни.
Сегодня мэр города Виталий Кличко назвал ограничения, которые уже совсем скоро будут действовать в столице. Будут запрещены:
- прием посетителей в ресторанах и кафе,
- деятельности учреждений гостиничной сферы,
- посещение семьей и посторонними лицами учреждений социальной защиты,
- работа спортзалов и фитнес-центров,
- проведение всех массовых мероприятий,
- будет ограничен доступ посетителей в помещения ЦНАПов, управлений труда и социальной защиты населения, управлений пенсионного фонда, за исключением исключительных случаев.
Запрет не будет действовать при условии наличия у посетителей и работников заведений и учреждений негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.
Ранее мы писали:
- Сайт "Сегодня" узнавал, как будет жить столица в красной зоне.
- МОН рекомендовал перевести высшие учебные заведения на дистанционку с 25 октября по 15 ноября.