Забыл о COVID-19? Заболевшего Кличко заметили в ресторане без маски – видео

Болеющий COVID-19 Виталий Кличко вышел в люди и сидел в ресторане без маски. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэра Киева Виталия Кличко, который на днях повторно заболел COVID-19, заметили в одном из столичных ресторанов. Городской голова был без маски, когда ел, и его обслуживал официант также без средства защиты.

Об этом сообщает "Страна.ua".

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Пренебрег правилами?

17 января городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что заболел коронавирусом и вынужден уйти на самоизоляцию.

В пятницу утром, 21 января, мэра с охраной заметили в столичном ресторане "Авалон", который находится рядом с квартирой Кличко.

По информации журналистов, мэр Киева был в маске, но затем снял ее, чтобы поесть. При этом Кличко обслуживал официант без средства защиты, а за соседним столом завтракали другие посетители.

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После завтрака городской голова отправился домой с охраной пешком.

Что говорит сам Кличко?

На вопрос журналистов, почему мэр, болея COVID-19, ходит в общественные места, Кличко заявил, что идет не из ресторана, а из больницы.

Также он добавил, что уже сдал тест на коронавирус и "надеется на позитивный результат". Вероятно, Кличко имел ввиду негативный результат.

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Первое заражение коронавирусом Кличко

24 октября 2020 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что получил положительный результат теста на COVID-19, в связи с чем вынужден уйти на самоизоляцию. Тогда городской голова говорил, что старался беречься, однако работа мэра во время пандемии предполагает постоянный риск, в том числе общение с людьми и проверку больниц.

Мэр Киева тогда чувствовал себя хорошо, но все же работал из дома.

Повторное заражение COVID-19

17 января Виталий Кличко получил положительный результат теста COVID-19. К слову, мэр столицы заболел вирусом во второй раз.