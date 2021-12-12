Засыплет снегом? В Киеве резко ухудшится погода 13 декабря

В столице ожидаются осадки. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве и области в понедельник, 13 декабря, синоптики прогнозируют сильные осадки. Так, в столице ожидается мокрый снег и дождь.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в столице 13 декабря

Как рассказали синоптики, в Киеве температура воздуха и ночью, и днем составит от 2 до 4 градусов тепла.

Также в столице и области ожидается сильный мокрый снег и дождь.

Кроме того, в этот день будет юго-восточный ветер со скоростью до 7-12 м/с.

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Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 140 лет

В Киеве ноябрь в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами. Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла. Самым теплым днем метеорологи признали 5 ноября – его максимум достиг 15,8 градуса тепла. Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.

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