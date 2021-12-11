Прогреет до +8! Синоптики порадовали прогнозом погоды в Киеве 12 декабря

Будет юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с

В столице будет солнечная погода. Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 12 декабря, на территории Киева и области синоптики прогнозируют солнечную погоду. Осадков в этот день не предвидится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в столице на 12 декабря

В Киеве и области 12 декабря ожидается солнечная погода без осадков. Температура воздуха ночью составит 3-5 градусов тепла, а днем поднимется до 6-8 градусов тепла.

Кроме того, синоптики прогнозируют юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.



Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 140 лет

В Киеве ноябрь в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами. Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла. Самым теплым днем метеорологи признали 5 ноября – его максимум достиг 15,8 градуса тепла. Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.

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