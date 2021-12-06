"Желтая зона" в Киеве: как будут работать ТРЦ и транспорт

Сходить в ТРЦ или воспользоваться общественным транспортом смогут не все/Коллаж: Сегодня

С 7 декабря Киев переходит в желтую зону карантина. Несмотря на это будут сохранены ограничения для транспорта и торгово-развлекательных центров (ТРЦ).

Об этом сообщает КГГА.

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Торгово-развлекательные центры

В КГГА отметили, что в условиях "желтой" зоны карантина ТРЦ можно будет посещать только при наличии отрицательного ПЦР-теста "зеленого" сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирус. Исключение сделано для лиц, не достигших 18 лет. Они могут посещать центры только в сопровождении взрослых.

Общественный транспорт

Воспользоваться общественным транспортом пассажиры могут лишь при наличии "желтого" или "зеленого" COVID-сертификата, отрицательного ПЦР-теста или документа о выздоровлении от коронавируса.

Новые правила карантина

Напомним, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина, которые правительство приняло на прошлой неделе. Коснутся они в первую очередь невакцинированных украинцев.

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Теперь посещать общественные учреждения на желтом уровне эпиднебезопасности смогут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19.

В то же время, для посещения общественных заведений можно будет использовать и отрицательный тест, который действует 72 часа, или альтернативный документ — COVID-сертификат о выздоровлении.

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