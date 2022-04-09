Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в Киеве Власть

Жителей Киева и пригорода предупредили о взрывах, но призвали не волноваться

9 апреля, 14:20
После отступления оккупационных войск из Киевской области они заминировали многие участки

Саперы будут проводить в Киевской области разминирование / Фото: Коллаж: Сегодня

Еще некоторый период будут слышны взрывы в Киевской области, жителей столицы и пригорода просят не волноваться – это разминирование территорий. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины на своей странице в Facebook.

"Если Вы слышите взрывы – то это работа саперов по уничтожению неразорвавшегося вражеского арсенала или имеющего риски детонирования", – говорится в сообщении.

В ВСУ отметили, что в данный момент саперами проводится активная работа по разминированию территории

"Будьте осторожны, при обнаружении подозрительных предметов, немедленно сообщайте об этом службе", – отметили военные.

Ситуация в Киеве

  • В пригороде столицы все еще опасно – мирные жители могут встретить мины, оставленные оккупантами. Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан не торопиться возвращаться в столицу. Отсрочить возврат он просит еще как минимум на неделю.
  • 9 апреля продолжили движение поездов метрополитена по "красной" линии до станции "Академгородок". Кроме того, запустили четыре троллейбусных маршрута.
  • Частные перевозчики 7 апреля приняли решение возобновить работу на 11 маршрутах.
  • В столице с 21:00 до 6:00 действует комендантский час. В это время нельзя выходить на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности). Киевляне могут выйти на улицу, только чтобы пройти в укрытие по сигналу тревоги.
  • С 4 апреля в Киеве снова работает скоростной трамвай на Борщаговке. Скоростной трамвай №3 возобновил работу от станции "Ромена Роллана" до станции "Старовокзальная". Продолжают работу по постоянным схемам трамвайные маршруты №№ 2, 8 К, 22 К, 29 К, 33а.
  • С 4 апреля метрополитен возобновил сообщение через Южный мост.