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Тела лежат на дороге: что происходит на месте ДТП с фурой под Киевом – репортаж (фото)

Эксклюзив
Ольга Кравченко
24 января, 11:30
37-летний водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением

В аварии погибло четверо человек / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник утром, 24 января, в поселке Калиновка Фастовского района, на автодороге "Киев-Одесса" произошло смертельное ДТП. Как сообщает корреспондент "Сегодня", на месте работают сотрудники полиции.

37-летний водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz, который стоял на обочине дороги. Сейчас тела погибших лежат около места аварии.

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Тела погибших лежат возле разбитого авто / Фото: Сегодня

Как мы сообщали ранее, водитель легкового автомобиля и три его пассажира погибли.

От легкового автомобиля практически ничего не осталось / Фото: Сегодня

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После установления всех обстоятельств ДТП правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.

Грузовик стоял на обочине дороге, когда в него влетела легковушка / Фото: Сегодня

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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  • столкновения;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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