Тела лежат на дороге: что происходит на месте ДТП с фурой под Киевом – репортаж (фото)

В аварии погибло четверо человек / Фото: Коллаж: Сегодня
В понедельник утром, 24 января, в поселке Калиновка Фастовского района, на автодороге "Киев-Одесса" произошло смертельное ДТП. Как сообщает корреспондент "Сегодня", на месте работают сотрудники полиции.
37-летний водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz, который стоял на обочине дороги. Сейчас тела погибших лежат около места аварии.
Тела погибших лежат возле разбитого авто / Фото: Сегодня
Как мы сообщали ранее, водитель легкового автомобиля и три его пассажира погибли.
От легкового автомобиля практически ничего не осталось / Фото: Сегодня
После установления всех обстоятельств ДТП правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.
Грузовик стоял на обочине дороге, когда в него влетела легковушка / Фото: Сегодня
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.