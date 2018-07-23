Большой потоп: дорога на "Левобережной" превратилась в реку, а в переходах на Оболони – воды по пояс

23 Июля 2018, 14:31

Киев после дождей напоминает маленькую Венецию


В Киеве после утренних дождей дорога, проходящая под мостом возле станции метро "Левобережная", превратилась в реку. Видео дорожного потопа появилось в сообществе "Киев Опреративный" в Facebook.

По словам очевидцев, на залитой дороге образовалась пробка. Водителей призывают объезжать "реку".

Отметим, что подобная ситуация на дорогах столицы наблюдается не первый день – из-за ливней Киев снова превратился в "маленькую Венецию". После проливных дождей с грозами под водой оказались улицы, проезжие части и подземные переходы.

По словам жителей Оболонского района, "моря" и "озера" уже традиционно разлились во дворах жилых домов, затопили транспортные развязки, к примеру, по ул. Богатырской. Однако больше всего пострадали подземные переходы — воды в них было по пояс. Так, по улице Малиновского переходы затопило буквально за считанные минуты.

37635857_961705500679082_4262883142974570496_n_1_read-only

Оболонь. В подземных переходах воды было почти по пояс. Фото: С. Пашкевич

Продавцы, торгующие рядом с ними овощами и молочкой, еле успели собрать свои вещи, чтобы их не смыло водой. Прошлась непогода и по Киевской области. В селе Головуров молния попала в крышу частной хозпостройки, где на чердаке хранилась солома. Из-за этого в 15:15 начался пожар.

"Выгорело 90 "квадратов" кровли. Спасатели ликвидировали возгорание в 17:50", — сообщили в ГСЧС Киевской области.

Ранее в Киеве субботним днем 21 июля прошел сильный ливень – дождь продолжался всего несколько минут, однако многие киевляне, пораженные мощью стихии, сняли его на видео.

Отметим, что предыдущий сильный дождь прошел в столице 17 июля – тогда были затоплены многие улицы и затруднено движение транспорта. Так, вода затопила проезжую часть проспекта Бажана, возникли пробки от станции метро "Позняки" до метро "Славутич" в сторону центра города, а также между станциями "Вырлица" и "Бориспольская" в сторону выезда из Киева.

А накануне мощный ливень и крупный град выпали в Днепре, а в сети появились впечатляющие фото и видео необычного явления.
Киев, фото, видео, дождь, дорога, ливень, переходы
Авторы:

Ирина Гинжул, Людмила Князьская-Ханова

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото: Facebook

Мощные ливни прошли в Чернигове: улицы города затопило

21 Июля, 21:18

Недавно в городе была аналогичная ситуация

Другие новости

Скриншот

Мощный ливень в Киеве: опубликованы яркие видео

21 Июля, 14:08

Сильный дождь в столице жители Киева сняли на видео
Загрузка...

Другие новости

На Киев надвигается гроза: как уберечься от опасной стихии

18 Июля, 17:16

В КГГА напомнили основные правила безопасности при сильном ветре

Происшествия

фото: соцсети

Вырванные номерные знаки и затопленные дороги: в Киеве прошел мощный ливень

17 Июля, 23:06

В столице бушевала непогода
Загрузка...