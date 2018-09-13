Бывшие чиновники в Киеве присвоили 16 объектов недвижимости

В столице разоблачили преступную группу, состоящую из экс-чиновников. Злоумышленники благодаря подделке документов присвоили 16 объектов недвижимости в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

По информации правоохранителей, государству были нанесены миллионные убытки. Называется сумма в 10 млн гривен. Преступниками оказались экс-заместитель гендиректора СВКП "Киевводфонд", экс-начальник юридического отдела этого предприятия, трое граждан Украины и гражданин России.

Один из участников группы использовал бланки договоров, печати Товарных бирж и поддельные печати коммунального предприятия "Киевское городское бюро технической инвентаризации", чтобы подделать правоустанавливающие документы на объекты недвижимости. В результате владельцев меняли на подставных лиц – жителей оккупированных районов Луганской области. Эти граждане за деньги выступали стороной продавца в фиктивных сделках с указанными объектами.

В течение 2014-2015 годов преступники завладели 14 нежилыми помещениями, которые числились на балансе СВКП "Киевводфонд". Помещения расположены преимущественно в центральных районах Киева и возле станций метро, 2 здания находятся на ул. Коперника и ул. Сечевых Стрельцов.

По информации прокуратуры, пяти лицам, в том числе экс-заместителю генерального директора СВКП "Киевводфонд" и начальнику юридического отдела указанного предприятия, сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч 4 ст. 190 и ч. 3 ст. 209 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Один фигурант находится в розыске, ему объявили заочное подозрение.

Напомним, застройщик в Броварах украл у горожан 2 млн гривен. Обвинительный акт против бизнесмена направлен в суд.

Кроме того, в августе в Киеве разгорелся строительный скандал. Активисты разгромили стройплощадку высотки, они протестовали против возведения новых домов, требуя создать на пустыре парк.