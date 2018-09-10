ФОТОФАКТ. ЧП на Теремках: в озерах погибла вся рыба

Сегодня, 18:37

На поверхности водоемов плавают сотни мертвых рыб


Фото: Михайло Погребиський

Фото: Михайло Погребиський

Фото: Михайло Погребиський

Фото: Михайло Погребиський

На прудах на Теремках-II в Киеве в понедельник, 10 сентября, произошла массовая гибель рыбы и птиц. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Михайло Погребиський.

Активист отметил, что ранее на этих же прудах произошло массовое отравление уток, в результате погибли сотни птиц.

"Сейчас же наблюдаем тысячи мертвых рыб! Фактически имеем настоящую экологическую катастрофу местного масштаба!" – пишет киевлянин.

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В июле экологи сообщали, что несколько дней подряд продолжался мор уток на прудах в микрорайоне Теремки. Тушки пернатых находили в воде и на берегу, за несколько дней погибло около ста птиц. Предполагалось, что мор птицы мог произойти из-за того, что в воду попали химикаты.

Кроме того, в Киеве на ВДНХ киевляне обнаружили мертвых белок. Один труп плавал в фонтане, а второй лежал рядом. Никто так и не выяснил причину гибели животных.

Ранее в конце июня киевляне заметили в озере на улице Булгакова, 12, возле школы №317, большое количество мертвой рыбы, а также погибших уток и черепах.
Киев, Теремки, чп, рыба, химикаты, озеро, мор
Источник:

"Сегодня"

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