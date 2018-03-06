ДТП с кортежем в Киеве: Порошенко сожалеет о случившемся

Президент Петр Порошенко сожалеет о ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Независимо от сигнала регулировщика, речь идет о пожилом человеке", – отметил он.

Напомним, в Киеве произошло ДТП с полицейским автомобилем, который был частью кортежа, пострадавшему оказывают медицинскую помощь. По предварительной информации врачей, у пострадавшего – перелом ноги и сотрясение головного мозга. Его доставили в больницу.

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, происшествие случилось в Печерском районе Киева на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская: служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже, который "сопровождал человека, в отношении которого осуществляется государственная охрана", сбил пешехода: мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика.

Полицейские сразу же оказали пострадавшему первую помощь и вызвали врачей. Мужчину, 1930 г.р., доставили в больницу.

На месте происшествия работают патрульные полицейские, следователи ГУ НП в Киеве и сотрудники прокуратуры. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

В то же время, некоторые СМИ, в частности, "Украинская правда" и "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники в Нацполиции сообщили, что автомобиль полиции был в кортеже президента Украины Петра Порошенко.

Ранее мы сообщали, что папа Римский Франциск остановил свой кортеж, чтобы помочь упавшей с лошади женщине-полицейскому. Инцидент произошел во время проезда папского кортежа по улицам города Икике в Чили.