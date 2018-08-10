Двоих сотрудников Лукьяновского СИЗО отстранили от работы, – Минюст

Сегодня, 22:21

Продолжается служебное расследование

Двоих сотрудников Лукьяновского СИЗО отстранили от работы, – Минюст
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Двоих сотрудников Лукьяновского СИЗО, которые передали бойцам "Торнадо" запрещенные предметы, отстранили от работы. Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак, передает телеканал "112 Украина".

"Они (сотрудники СИЗО) отстранены от работы, сейчас дают объяснения. Продолжается служебное расследование. В понедельник, максимум во вторник, материалы уже будут переданы в Генпрокуратуру, и дело будет зарегистрировано в ЕРДР", – отметил Маслак.

Ранее сообщалось, что под стенами Лукьяновского СИЗО в четверг, 9 августа, произошли стычки с людьми, которые пришли поддержать арестованных экс-бойцов батальона "Торнадо" и полицейскими, обеспечивающими передвижение спецтехники.

Напомним, в апреле 2017 года Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" Главного управления МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы, еще четверым обвиняемым дал условные сроки.

Экс-бойцов роты "Торнадо" обвиняли в "создании преступной организации и совершении в ее составе с декабря 2014 г. по июнь 2015 г. на территории Луганской и Донецкой областей удовлетворения половой страсти неестественным способом с угрозой применения физического насилия".

Это – не единственные обвинения. Тем временем во время сегодняшней трансляции из камеры осужденные заявили, что дело против них сфабриковано и готовится апелляция. Также они заявили, что собрали доказательства о своей невиновности.

След батальона "Торнадо" появился и в недавнем громком убийстве ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"). Подозреваемый в убийстве оказался бывшим снайпером батальона МВД "Торнадо". Об этом заявил народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко.
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