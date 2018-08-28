Грязевой "гейзер" в центре Киева залил дом водой и разбил машину: подробности и фото

Сегодня, 15:40

"Фонтан" из прорвавшей теплотрассы разрушил асфальт


Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

В столице возле Печерского рынка вчера произошел масштабный прорыв на теплотрассе. По словам свидетелей, сначала асфальт начал приподниматься и из-под него струилась вода. В одно мгновение струя пробила асфальт и образовался фонтан высотой около 10 метров, сообщает "Информатор".

В разные стороны отлетали камни и куски бетонного покрытия: они летели в дом на переулке Кутузова, 5, и повредили припаркованный рядом автомобиль Hyundai.

По данным соцсетей, из теплотрассы бил "фонтан горячей воды. "В Киеве на Печерске появилась горячая вода. В свободном доступе. Печерская площадь, прорыв трубы на радость людям. Можно и помыться, и принять грязевые ванны неподалеку от дома", — иронизировали в паблике dtp.kiev.ua.

Между тем, прибывшие на место сотрудники ЖЕКа рассказали, что хоть прорвало и теплотрассу, но вода текла холодная. Поэтому предварительной причиной ЧП можно считать испытания систем отопления, которые проводились на этом участке перед отопительным сезоном.

К счастью, в инциденте обошлось без пострадавших. Последствия аварии ликвидируют коммунальщики.

Напомним, недавно возле Центрального Дворца торжественных событий произошел масштабный прорыв на водопроводе. В результате во дворе ЗАГСа забил "гейзер" холодной воды. Высота струи достигала в высоту несколько метров.

Ранее на ул. Курнатовского в Днепровском районе, возле домов №6 и 6-а, произошел масштабный прорыв подземных коммуникаций. Из-под земли в течение 10 минут бил огромный фонтан холодной воды, он достигал в высоту 5—6 метров. 

Напомним, в апреле в Киеве по улице Соломенской, 15а прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан". Соответствующие видео появились в сети.
Киев, печерская, прорвало, гейзер, прорыв трубы

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