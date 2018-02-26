Инцидент в столичном аквапарке: на лоб ребенка наложили 34 шва (18+)

Мама мальчика, который получил травмы в одном из аквапарков Киева, Елена Ладан-Павленко, рассказала подробности инцидента.

В Facebook она отметила, что происшествие случиось в субботу, 24 февраля, в аквапарке "Дрим Таун" около 17:00.

"Ребенок съезжал с горки и на него в момент спуска обрушилась верхняя конструкция горки (в виде какой-то решетки, сейчас трудно сказать, что это точно было). Когда сын оказался уже внизу, он (по его словам) не понял, что с ним произошло (как он описывает: "Был сильный удар по голове, потом потемнело в глазах, сильная боль, и сквозь туман вижу, как бежит ко мне папа и кричит, чтобы звали врачей"), в глазах отца – лицо ребенка все в крови, ужас в голове, что может потерять сына и будет ли он жить и что вообще произошло. Была вызвана отцом скорая помощь, и ребенка отвезли в городскую больницу на Подвысоцкого (р-н метро Дружбы Народов)", – написала Елена Ладан-Павленко.

По ее словам, в больнице ребенку наложили 34 шва. Врач рассказала маме, что рана глубокая и достает до кости черепа, но кость не задета. Ребенку прописали антибиотики и успокоительные, каждый день его должен осматривать врач.

"У ребенка постоянно болит голова (рана), т.к. наркоз прошел, ребенок пьет таблетки против этой боли. Ребенок спит со стонами, и очень переживает, что теперь на его лице останутся шрамы", – отметила Елена Ладан-Павленко.

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Она заявила, что в будущем ребенку потребуется пластическая операция.

Ранее в Одессе девушка травмировалась, когда спускалась с горки в аквапарке. Руководство заведения уверяет: посетительница нарушила правила безопасности.

А в Харькове на отравление неизвестным веществом пожаловались 20 посетителей аквапарка "Джунгли", из них шестеро детей в возрасте от 7 до 15 лет были доставлены в больницу. Взятые в аквапарке пробы воды показали, что ее химический состав не соответствовал норме по содержанию паров хлора.