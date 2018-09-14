Водитель на легковушке распугал прохожих на пешеходном мосту через Днепр

Сегодня, 16:23

Мужчина считает, что пугать людей – это весело

Водитель на легковушке распугал прохожих на пешеходном мосту через Днепр
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В соцсети появилось видео, на котором водитель легкового автомобиля едет по пешеходному мосту с Труханова острова. Видео размещено в Facebook.

Как известно, движение транспорта на этом мосту строго запрещено. На видео видно, как люди недоумевают, расступаются, пропуская автомобиль. Те, кто идут спиной к водителю, пугаются и отбегают. В ответ на возмущенные комментарии пользователей он написал, что "было весело".

Напомним, в июле на въезде в зону отдыха на Трухановом острове водитель перекрыл дорогу на пункте пропуска, требуя дать ему дорогу. Водителя на KIA не пустили, т.к. его номера не было в "базе" тех, кому разрешен въезд, а оплачивать он отказался. В этот момент у стоящего сзади водителя мощного внедорожника Toyota "сдали нервы" и он буквально "протолкнул" KIA через пункт пропуска на территорию зеленой зоны.

Кроме того, в элитном киевском микрорайоне Воздвиженка местные жители пытаются бороться с автохамами. На лобовом стекле автомобиля оставили предупреждение о возможных последствиях для нарушителя правил.
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