Водитель на легковушке распугал прохожих на пешеходном мосту через Днепр

В соцсети появилось видео, на котором водитель легкового автомобиля едет по пешеходному мосту с Труханова острова. Видео размещено в Facebook.

Как известно, движение транспорта на этом мосту строго запрещено. На видео видно, как люди недоумевают, расступаются, пропуская автомобиль. Те, кто идут спиной к водителю, пугаются и отбегают. В ответ на возмущенные комментарии пользователей он написал, что "было весело".

Напомним, в июле на въезде в зону отдыха на Трухановом острове водитель перекрыл дорогу на пункте пропуска, требуя дать ему дорогу. Водителя на KIA не пустили, т.к. его номера не было в "базе" тех, кому разрешен въезд, а оплачивать он отказался. В этот момент у стоящего сзади водителя мощного внедорожника Toyota "сдали нервы" и он буквально "протолкнул" KIA через пункт пропуска на территорию зеленой зоны.

Кроме того, в элитном киевском микрорайоне Воздвиженка местные жители пытаются бороться с автохамами. На лобовом стекле автомобиля оставили предупреждение о возможных последствиях для нарушителя правил.