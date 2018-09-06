Крушение вертолета в Киеве: появились новые подробности и фото

Сегодня, 10:48

В результате инцидента пострадали пилот и пассажир вертолета


Фото: www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

По факту крушения частного самолета на Трухановом острове в столице открыто уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Прокуратура города Киева будет осуществлять процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту падения частного вертолета на Трухановом острове в Киеве, в результате чего пострадали двое граждан. Сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта) УК Украины", – говорится в сообщении.

Как рассказали в прокуратуре, по предварительной информации, вертолет вылетел с базы, расположенной в Гидропарке. После пребывания в воздухе примерно 40 секунд вертолет начало бросать и крутить в разные стороны, после чего он потерял высоту и упал на территорию острова.

В результате инцидента пострадали 62-летний командир-пилот и 70-летний пилот вертолета. Сейчас мужчины с многочисленными травмами доставлены в медицинское учреждение. На данный момент место происшествия осматривают, а все обстоятельства и свидетели аварии устанавливаются.

Напомним, сегодня утром, 6 сентября, на Трухановом острове в Киеве произошло крушение гражданского вертолета, принадлежащего частной фирме. Кроме того, в ГСЧС рассказали о пострадавших в результате падения. 
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