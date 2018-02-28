ФОТОФАКТ. Лезвие в черносливе: под Киевом девушка купила сладости с "сюрпризом"

В Вышгороде Киевской области произошел неприятный случай у покупательницы одного из супермаркетов.

Как пишет Аня Шевченко в группе "Вышгород" в Facebook, она купила в лавке чернослив, и в одной из слив обнаружила кусок лезвия. "Слива чудом была не съедена, так как выпала при мытье. Страшно представить, что было бы, если бы кто-то ее съел. Непонятно: лезвие в сливе случайно или специально аккуратно было вставлено (кусочек прямоугольный ровно вырезан)? Кому и зачем это нужно? Страшно что-нибудь уже покупать...", – пишет девушка.

Она также отметила, что ее пост не является антирекламой. "Я хочу предупредить людей, чтобы были осторожны и сказать продавцу, чтобы обратил внимание на поставщиков", – подчеркнула Аня Шевченко.

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Ранее мы сообщали, что Вв Киеве в одном из супермаркетов на улице Василенко покупатели приобрели консервы из сардин с тараканом внутри.

Также мы писали, что в Одессе мужчина купил пачку печенья, которое было изготовлено на бисквитной фабрике в Харькове. В середине печенья покупатель нашел засушенных тараканов.