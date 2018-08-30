Мошенническую онлайн-биржу "накрыла" украинская киберполиция

Киберполиция разоблачила организаторов масштабной мошеннической онлайн финансовой биржи – злоумышленники действовали на территории нескольких стран. Об этом 30 августа сообщил начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк.

Один из них офисов мошенников находился в Киеве и насчитывал около 60 работников. Во время обыска полицейские изъяли клиентскую базу, которая насчитывала более 15 тысяч человек.

Работники Департамента киберполиции установили, что преступная группа действовала с 2013 года. Ее участники, во главе с 28-летним иностранцем, организовали преступную схему завладения средствами граждан. Эта схема действовала под видом участия в онлайн торгах валютными парами (т.н. бинарные опционы), используя ряд онлайн ресурсов.

Для этого злоумышленники специально создали веб-ресурсы "binex. ru", "binex. ua", "binex. kz". Они имели целью привлечения потенциальных клиентов и создания впечатления участия в реальных онлайн финансовых торгах. Клиенту предлагалось принять участие в торгах путем открытия специального демо-счета, с помощью которого создавалась имитация успешных торгов. После этого потенциальной жертве предлагали открыть реальный счет.

"Используя ряд методов психологического воздействия и специально созданных программ, мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса на свой счет. При этом, чем больше сумма внесенных средств – тем вероятность успешного проведения торгов росла. В то же время, злоумышленники целенаправленно проводили ряд операций, которые приводили к потере денег участником этих "торгов". В случае попытки потерпевшего вывести свои деньги досрочно, мошенники под разными предлогами отказывали и предлагали продолжить торги", – рассказал Сергей Демедюк.

В Киеве оперативники киберполиции провели санкционированный обыск в офисе мошенников. Во время обыска полицейские обнаружили клиентскую базу, которая насчитывала около 15 тысяч человек (как граждан Украины, так и иностранцев), CRM-систему (с помощью которой осуществлялось администрирования, аналитика, сбор статистических сведений и манипулирование счетами пострадавших), аудиозаписи разговоров с клиентами (около 60 тысяч часов), перечень банковских счетов мошенников и черновые записи.

Компьютерную технику из офиса изъяли – она направлена на соответствующую экспертизу. Уголовное производство начато по ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В правоохранительные органы стран, где также располагались офисы мошенников, по каналам Интерпола будут направлены сообщения об обнаружении этой преступной группы – для информирования и реагирования.

"Сейчас мы обращаемся к гражданам, которые принимали участие в таких торгах на вышеупомянутых сайтах – для признания их потерпевшими и сбора дополнительной информации, которая может помочь следствию в документировании преступной деятельности мошенников", – сообщил руководитель Департамента киберполиции.

Ранее мы писали о том, что хакер из Кропивницкого попался на грабеже участников криптовалютных бирж. Молодой человек разработал программу, при помощи которой получал доступ к интернет-ресурсам, защищенным системами логической защиты.

А в июне киберполиция "прикрыла" один из крупнейших онлайн-кинотеатров. Онлайн кинотеатр "onlainfilm" входил в пятерку самых посещаемых сайтов на территории нескольких стран. Ежедневно его посещали до полумиллиона пользователей интернета, а количество просмотров видео превышало 2 миллиона. Общий объем видеофайлов, размещенных на сайте, превышала 50 ТБ.