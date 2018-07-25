Мошенник по поддельным документам продал квартиру киевлянки

Вчера, 23:25

За совершенное злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы

фото из открытых источников
фото из открытых источников

В Киеве мошенник по поддельным документам продал квартиру местной жительницы за 3,7 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры во вторник, 24 июля.

"В правоохранительные органы обратилась жительница столицы, которая сообщила, что неизвестный, используя поддельную доверенность от ее имени, незаконно отнял принадлежащую ей квартиру по проспекту Лобановского в Киеве и присвоил средства по ее продаже в размере 3 млн 700 тысяч гривен", – заявили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что в ходе следствия удалось установить личность мошенника. Им оказался 29-летний житель Киевской области. Ему сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и использовании поддельных документов (ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 и ч.1, 4 ст. 358 УК Украины).

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В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

"С целью недопущения дальнейших незаконных действий решению суда на квартиру потерпевшей наложен арест. В рамках досудебного следствия также устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления", – добавили в прокуратуре.

Ранее мы сообщали о похожем случае: тогда в Киеве мошенники пытались продать чужую квартиру по поддельным документам.

Напомним, ранее оперативники полиции Киевской области задержали организованную преступную группу, участники которой наладили схему отъема имущества у одиноких граждан.
Киев, мошенничество, продажа, квартира, мошенник
Источник:

"Сегодня"

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