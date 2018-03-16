Мужчине, который бросил гранату в полицейских, грозит пожизненное заключение

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей

Жителю Киева, который бросил гранату в сотрудников патрульной полиции в ночь на 15 марта, сообщили о подозрении в посягательстве на жизнь правоохранителей.

Как сообщили в столичной прокуратуре, вменяемая ему ст. 348 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство работников правоохранительного органа в связи с выполнением этими работниками служебных обязанностей) предусматривает от девяти до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в ночь на 15 марта в Деснянском районе Киева во время задержания мужчина 1988 года рождения бросил под ноги патрульным гранату. Правоохранители быстро отреагировали и отскочили в сторону, взрыв повредил служебный автомобиль.

Злоумышленника задержали на месте происшествия. У него также изъяли самодельный нож и предмет, похожий на пистолет, которые сейчас направлены на экспертизу.

Напомним, в Украине отмечают, что закон о легализации оружия помог бы уменьшить количество преступлений. На начало 2017 г. в Украине было зарегистрировано 909 тыс. единиц огнестрельного оружия.

Ранее сайт "Сегодня" писал, какими громкими преступлениями запомнился 2017 год в Киеве. Большое число преступлений правоохранители объясняют нестабильной экономической ситуацией в стране и большим количеством приезжих.