На Братиславской в Киеве погиб пешеход, перебегавший шесть полос дороги

На улице Братиславской в Деснянском районе Киева произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".

Авария произошла ночью прямо над подземным переходом. Отмечается, что водитель автомобиля Renault сбил мужчину, который перебегал шесть полос скоростного движения. Сразу же после столкновения, к автомобилю подбежала компания парней, которые начали бить машину. Впоследствии оказалось, что это были товарищи погибшего пешехода, с которыми он перед ДТП вместе отдыхал.

Правоохранители выяснили, что водитель скорость не превышал, а когда заметил пешехода сразу начал тормозить, но было уже поздно.







Напомним, накануне в Киеве Lanos уходил от погони, протаранил машины и перевернулся. Неадекватный водитель, уходя от погони, повредил четыре автомобиля, и даже пострадала девушка. Позже в автомобиле нарушителя нашли вещества, похожие на наркотики.

Кроме того, 22 сентября в Киеве на Окружной под колесами авто погиб пешеход-нарушитель. От сильного удара мужчину отбросило на более чем десять метров.