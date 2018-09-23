В Киеве Lanos уходил от погони, протаранил машины и перевернулся: появилось видео

Неадекватный водитель, уходя от погони, повредил четыре автомобиля, и даже пострадала девушка

Вечером в субботу в Киеве произошла погоня с масштабным ДТП на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой – водитель Daewoo Lanos пытался скрыться от полиции и влетел в автомобили, стоявшие на светофоре.

Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что еще до совершения ДТП полиция остановила будущего нарушителя для проверки, однако тот попытался скрыться и даже столкнулся в ходе погони с патрульными. Пытаясь проскочить на перекрестке Харьковского шоссе и Тростянецкой, Lanos зацепил Ford, и его унесло на стоявшие автомобили, а от столкновения с ними его перевернуло. В результате происшествия пострадала девушка из Mitsubishi , ее с легкими травмами госпитализировали в больницу.

Как оказалось, в результате осмотра автомобиля были выявлены вещества похожие на наркотические, а именно порошкоподобное вещество и свежесорванные кусты конопли, а сам водитель был в неадекватно состоянии и отказался проходить проверку.

Как позже выяснилось, у виновника аварии драгер выявил в крови 4,58 промилле.

Напомним, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко ранее предложил жесткие меры за смертельные ДТП и серьезно усилить наказание за преступления на дороге. Он хочет, чтобы условное наказание заменили на тюремный срок.