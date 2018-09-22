В Киеве на Окружной под колесами авто погиб пешеход-нарушитель

Сегодня, 13:23

От сильного удара мужчину отбросило на более чем десять метров


Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве на Большой Окружной в ночь на 22 сентября произошло смертельное ДТП. Пешеход погиб на месте. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Известно, что автомобиль Opel двигался в сторону аэропорта "Жуляны" и сбил пешехода, который перебегал через дорогу в неположенном месте. От удара мужчину отбросило на более чем десять метров. Отмечается, что рядом был расположен подземный переход.

По словам свидетелей, скорость машины была свыше 100 км/час. Из-за сильного удара лобовое стекло и крышу автомобиля вмяло в салон.

Следствие устанавливает личность погибшего.

Ранее в Киеве пешеход остался без головы, перебегая дорогу возле перехода. Авария произошла на улице Набережно-Крещатицкая возле метро Почтовая площадь.

Также под Киевом парень погиб в ДТП в 15 метрах от пешеходного моста23-летний гастарбайтер из Ровенской области перебегал проезжую часть, пренебрегая правилами дорожного движения, и попал под колеса легковушки Volkswagen.

Ранее в Киеве на улице Василенко, 19 (Соломенский район), произошел трагический случай. Возле одного из супермаркетов водитель грузовика, который сдавал назад, не заметил пожилую женщину и переехал ее. К сожалению, от полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
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