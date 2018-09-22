В Киеве на Окружной под колесами авто погиб пешеход-нарушитель
От сильного удара мужчину отбросило на более чем десять метров
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
В Киеве на Большой Окружной в ночь на 22 сентября произошло смертельное ДТП. Пешеход погиб на месте. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Известно, что автомобиль Opel двигался в сторону аэропорта "Жуляны" и сбил пешехода, который перебегал через дорогу в неположенном месте. От удара мужчину отбросило на более чем десять метров. Отмечается, что рядом был расположен подземный переход.
По словам свидетелей, скорость машины была свыше 100 км/час. Из-за сильного удара лобовое стекло и крышу автомобиля вмяло в салон.
Следствие устанавливает личность погибшего.
Ранее в Киеве пешеход остался без головы, перебегая дорогу возле перехода. Авария произошла на улице Набережно-Крещатицкая возле метро Почтовая площадь.
Также под Киевом парень погиб в ДТП в 15 метрах от пешеходного моста. 23-летний гастарбайтер из Ровенской области перебегал проезжую часть, пренебрегая правилами дорожного движения, и попал под колеса легковушки Volkswagen.
Ранее в Киеве на улице Василенко, 19 (Соломенский район), произошел трагический случай. Возле одного из супермаркетов водитель грузовика, который сдавал назад, не заметил пожилую женщину и переехал ее. К сожалению, от полученных травм пострадавшая скончалась на месте.