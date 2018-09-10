На Дарнице задержали банду воров-иностранцев

Задержанным грозит до 6 лет тюрьмы

В Дарницком районе Киева задержали четверых мужчин, обворовавших квартиру на улице Гмыри. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Из квартиры воры вынесли ювелирные украшения, деньги и мобильные телефоны. Владелец квартиры ночью обратился к правоохранителям. Прибывшая следственно-оперативная группа выяснила, что замки входных дверей были сломаны.

В результате розыскных мероприятий задержали четырех мужчин, оказавшихся гражданами другого государства. Правоохранители отметили, что один из них ранее привлекался к уголовной ответственности.

Было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 ("Кража") УК Украины. Ворам грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в июле столичные правоохранители пресекли деятельность банды квартирных воров. Ими оказались четверо местных жителей, трое из которых уже были неоднократно судимы за совершение имущественных преступлений.

Кроме того, ранее в полиции предложили простые советы, которые помогут уберечь квартиру от воров. Среди рекомендаций – не хвастаться отпуском в соцсетях и дружить с соседями.