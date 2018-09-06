На Крещатике подростки с ножами напали на геев, есть пострадавший

В четверг, 6 сентября, на улице Крещатик толпа подростков напала на представителей ЛГБТ. Одного из парней три раза ударили ножом в грудь, сообщает "Информатор".

Нападение произошло около 05:30. По словам пострадавших, они отдыхали на лавочке после посещения ночного клуба. В это время к ним подошли несколько подростков – парней и девушек. Молодые люди начали агрессивно комментировать одежду и внешность отдыхавших и всячески оскорблять их, делая упор на нетрадиционную ориентацию компании. Вскоре между компаниями завязалась потасовка, в результате которой подростки достали нож и три раза ударили одного из геев в область сердца.

На этом молодые люди не остановились, они отобрали у потерпевшего мобильный телефон и принялись распивать спиртные напитки на лавочке недалеко от места происшествия. Прибывшему по вызову наряду полиции не составило труда найти злоумышленников. Увидев правоохранителей, подростки принялись выбрасывать все вещественные доказательства. Один нож они выбросили в клумбу, второй — в урну рядом с лавочкой, а украденный телефон — в кусты.

Копы надели на парней наручники и стали дожидаться следственно-оперативной группы. В это время спутницы молодых людей устроили истерику, матерились и вели себя неадекватно. А парни кричали, что они ни в чем не виноваты и никого не трогали. Прибывшие на место происшествия следователи провели поверхностный осмотр подростков на наличие у них ножей и другого оружия, после чего забрали парней в отделение полиции.

Молодого человека, которого ударили ножом, забрала "скорая". На месте работали шесть экипажей патрульной полиции, СОГ и медики.

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