На рынке в Киеве поймали преступников, укравших кошельки у покупателей

На рынке в Деснянском районе Киева задержали преступников, которые обокрали двух пожилых мужчин, пока те выбирали продукты. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Правоохранители провели отработку на территории рынка и в течение дня задержали иностранца и двух киевлян. Как рассказал один из пострадавших пожилых мужчин, он утром покупал овощи, кошелек положил в сумку. Когда же подошедшие полицейские попросили проверить наличие кошелька, то его в сумке не оказалось. Злоумышленника задержали в соседних рядах рынка. Похищенную вещь изъяли и вернули владельцу.

Правонарушителем оказался 28-летний иностранец, ранее судимый за хранение наркотиков и кражи. Позже были задержаны еще двое 36-летних киевлян, ранее судимых за кражи. Начато два уголовных производства по фактам кражи.

Напомним, известную телеведущую ограбили в центре Киева. Из ее автомобиля украли документы и видеоматериалы двух программ.

Кроме того, во Львове двое подчиненных украли у шефа три миллиона. Обоим задержанным грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет.