На стоянке в Киеве сожгли шесть автомобилей: мстили активисту

Сегодня, 11:46

Мужчина выступал против незаконной добычи песка в селе Пуховка

Фото: Информатор
Фото: Информатор

На улице Григоренко, 1 в Киеве произошел масштабный пожар на автостоянке. Об этом сообщает "Информатор".

Огонь вспыхнул около 02:45. Как отметил владелец сгоревшей Skoda Octavia, на которую и нацеливались злоумышленники, неизвестные пробрались на охраняемую территорию, облили капот машины маслом и подожгли его. На момент приезда пожарных пламя от горящего автомобиля поднималось на 3 метра. В результате сгорели еще пять автомобилей.

Больше других пострадал Suzuki SX4, а также Skoda Fabia и Mazda 3. Opel Vectra и Renault получили незначительные повреждения. Хозяин Skoda Octavia предполагает, что ему могли мстить из-за его гражданской позиции относительно нелегальной добычи песка в селе Пуховка. Он неоднократно организовывал акции против незаконного бизнеса.

В пожаре никто не пострадал. Сейчас причины произошедшего устанавливает следствие.

Напомним, в Ровно неизвестные сожгли автомобиль депутата горсовета. После пожара Mercedes-Benz S350 не подлежит восстановлению.

Кроме того, в Киеве "коктейлем Молотова" сожгли внедорожник. Владелец сгоревшего BMW Х5 сообщил, что накануне ему угрожал мужчина, с которым произошел конфликт – водитель сгоревшего внедорожника якобы поцарапал автомобиль угрожавшего мужчины.
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