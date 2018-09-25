На трассе Киев – Одесса в ДТП погиб 16-летний мальчик

На трассе Киев – Одесса около 21:00 в понедельник, 24 сентября, произошло ДТП, в результате которого погиб 16-летний парень. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области.

По информации правоохранителей, старшеклассник на мотороллере выехал со второстепенной дороги на главную, нарушив правила движения. В это время по главной дороге в направлении с. Боровая двигался автомобиль Volvo под управлением 53-летнего мужчины. Водитель автомобиля не смог избежать столкновения. От полученных травм мальчик погиб на месте происшествия.

Выяснилось, что любые документы на мотороллер Yamaha отсутствуют. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил дорожного движения") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 20 сентября в центре Киева Citroen сбил полицейского на мотоцикле. Правоохранитель повредил себе ногу.

Кроме того, в Яготинском районе 27-летний пьяный мужчина похитил у знакомого мотоцикл, не справился с управлением и трагически погиб. Заявление о похищении мотоцикла Jawa 350 поступило от 28-летнего жителя села Панфилы. Мужчина рассказал, что ему позвонил пьяный знакомый и попросил помощи – отвезти его домой. По дороге заявитель остановился на сельской опытной станции и отлучился, а когда вернулся транспортного средства уже не было.