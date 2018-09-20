В центре Киева Citroen сбил полицейского на мотоцикле

На бульваре Леси Украинки в центре Киева в четверг, 20 сентября, произошло ДТП, в результате которого пострадал правоохранитель. Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что автомобиль Citroen сбил сотрудника полиции на мотоцикле. Легковушка выезжала со второстепенной дороги, в то время, как полицейский ехал по главной. Водитель Citroen утверждает, что перед выездом на главную смотрел вправо и не заметил, как перед ним выехал полицейский.

Насколько серьезную травму получил полицейский, неизвестно. Он был госпитализирован врачами "скорой помощи".

Напомним, правоохранители в Киеве разыскивают байкера, который сбил женщину на проспекте Комарова и скрылся с места ДТП. Авария произошла еще 31 августа около 21:00. Неизвестный водитель на мотоцикле Dukati 959 без номеров, VIN № ZDMHA00AAHB005501 ехал по проспекту Комарова в направлении бульвара Вацлава Гавела. Возле дома 9а мотоциклист сбил женщину, она умерла в машине "скорой помощи".

Кроме того, 2 сентября на Одесской трассе возле Киева произошло крупное ДТП с участием мотоциклиста. Парень на байке двигался на большой скорости в сторону Одессы. За КПП, возле первого поворота села Гатне, он врезался в BMW, в результате мотоцикл сгорел дотла.