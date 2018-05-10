Опасные развлечения: в киевском метро сняли на видео двух школьниц-зацеперов

Сегодня, 16:12

Когда девочки спрыгнули на перрон, то выматерились и убежали

 


Видео: Яна Смаглий

В Киеве пассажиры сняли на видео двух девочек-подростков, которые ехали между вагонами метро.

По словам очевидицы происшествия Яны Смалий, одна из пассажирок начала грозить девочкам пальцем и кричать, чтобы они слезли, на что те ответили нецензурщиной.

Видео: Яна Смаглий

"Девуля, та, что ближе к выходу, хотела спрыгнуть, но поезд дернулся, и она чуть не сорвалась под вагон", – пишет Яна Смалий.

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"Моя подруга не выдержала, несмотря на то, что мы спешили, вытащила меня из вагона и бегом кинулась к ним, как и еще несколько людей из вагона. Сначала они отмахивались, но все-таки решились сойти. Разговор не сложился. Мы попросили номер их родителей, в ответ мы услышали очередной понос из матов, после чего они стали бежать. К сожалению, видео после не удалось снять, очень спешили, но одна девушка побежала за ними вслед, чтоб показать полиции. Я надеюсь, их догнали и наказали как следует", – добавила девушка.

Случай в метро начали массово комментировать интернет-пользователи. Большинство из них считают, что подростки, мягко говоря, не правы.

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Напомним, в июне 2017 года в столичном метрополитене погиб очередной зацепер, который решил покататься на крыше вагона метро. Инцидент произошел на открытом участке подземки, на перегоне станций метро "Левобережная" и "Дарница".

А в мае 2017 года погиб молодой мужчина, который пытался проехать на крыше поезда между станциями "Дарница" и "Левобережная".
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Источник:

"Сегодня"

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