Опасные развлечения: в киевском метро сняли на видео двух школьниц-зацеперов

Когда девочки спрыгнули на перрон, то выматерились и убежали

В Киеве пассажиры сняли на видео двух девочек-подростков, которые ехали между вагонами метро.

По словам очевидицы происшествия Яны Смалий, одна из пассажирок начала грозить девочкам пальцем и кричать, чтобы они слезли, на что те ответили нецензурщиной.

Видео: Яна Смаглий

"Девуля, та, что ближе к выходу, хотела спрыгнуть, но поезд дернулся, и она чуть не сорвалась под вагон", – пишет Яна Смалий.

"Моя подруга не выдержала, несмотря на то, что мы спешили, вытащила меня из вагона и бегом кинулась к ним, как и еще несколько людей из вагона. Сначала они отмахивались, но все-таки решились сойти. Разговор не сложился. Мы попросили номер их родителей, в ответ мы услышали очередной понос из матов, после чего они стали бежать. К сожалению, видео после не удалось снять, очень спешили, но одна девушка побежала за ними вслед, чтоб показать полиции. Я надеюсь, их догнали и наказали как следует", – добавила девушка.

Случай в метро начали массово комментировать интернет-пользователи. Большинство из них считают, что подростки, мягко говоря, не правы.

Напомним, в июне 2017 года в столичном метрополитене погиб очередной зацепер, который решил покататься на крыше вагона метро. Инцидент произошел на открытом участке подземки, на перегоне станций метро "Левобережная" и "Дарница".

А в мае 2017 года погиб молодой мужчина, который пытался проехать на крыше поезда между станциями "Дарница" и "Левобережная".