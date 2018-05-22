Отравление алкоголем в Борисполе: умерли три женщины и трое мужчин

В Главном управлении Нацполиции Киевской области сообщили детали смертельного ЧП, которое произошло в городе Борисполь. Напомним, после употребления суррогатного алкоголя там умерли шесть человек.

"По факту гибели шестерых человек от суррогатной водки полиция Киевской области открыла уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство", – сообщили в ГУ НП в Киевской области.

В понедельник, 21 мая, вечером троих мужчин и трех женщин в возрасте от 32 до 52 лет доставили в Бориспольскую центральную районную больницу. Не приходя в сознание, все они умерли. Как выяснилось, накануне пострадавшие в одной компании употребляли суррогатный алкоголь, сообщают в ГУ НП Киевской области.

По факту гибели шестерых человек от суррогатной водки полиция Киевской области открыла уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Канистру с неизвестным веществом правоохранители изъяли, жидкость направлена на экспертизу, которая поможет установить ее происхождение.

Проводится досудебное расследование.

Как мы сообщали ранее, еще один пострадавший от отравления выжил. Он был направлен в больницу без сознания. Правоохранители говорят, что он пришел в себя и самовольно покинул отделение реанимации.

Сайт "Сегодня" ранее уже писал о симптомах, первой помощи и профилактике в случае алкогольного отравления. Более 50% летальных исходов в результате отравления наступает именно при отравлении алкоголем, поэтому украинцам стоит почитать рекомендации специалистов.