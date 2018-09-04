Под Киевом массово горят пустыри и кучи мусора

Прошедшие сутки у спасателей Киевской области выдались не из легких: в столичном регионе их вызывали на тушение 13 возгораний травяного настила. Также произошло семь "мусорных" пожаров, сообщили в ГСЧС.

Так, 3 сентября в 16:19 поступило сообщение о горящем мусоре в пгт Чабаны на Одесском шоссе. На месте происшествия спасатели установили, что горит стихийная свалка на площади 4 кв. м. Пожар локализован в 16:39 и полностью ликвидирован в 16:45. Причина возгорания устанавливается.

Фото: ГСЧС Киевской области

Также, 3 сентября в 22:35 спасателей вызвали на тушение травяного настила в Тетиеве на ул. Шевченко: пламя охватило около 70 кв. м сухостоя. Пожар локализован в 22:49 и полностью ликвидирован 22:50. Причина возникновения пожара устанавливается.

"Такие пожары рядом с лесом очень опасны, ведь дальнейшее распостранение огня на лесные массивы может привести к серьезному пожару. К тому же, когда огонь вспыхивает возле жилых домов, распространения пожара влечет за собой материальные потери и вредит здоровью людей", – предупреждают в ГСЧС.

Спасатели призывают при сжигании сухой травы или мусора не оставлять костры без присмотра, а в случае неуверенности в ситуации – немедленно обращаться в Службу спасения по номеру 101.

Фото: ГСЧС Киевской области

Напомним, на днях в Киеве, где ранее спортсмены избили женщину за замечание о бутылке, на улице Строителей (станция метро Дарница) неизвестные избили продавца книжного магазина и подожгли здание.