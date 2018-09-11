Погибший в Киеве иностранный военный не был инструктором Нацгвардии

Вчера, 23:45

По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство

pixabay.com
pixabay.com

Обнаруженный в понедельник в Киеве застреленный в висок иностранец не является инструктором Национальной гвардии Украины, сообщили в пресс-службе формирования.

"Это не наш инструктор", – отметил собеседник агентства в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о том что погибший является инструктором НГ.

Ранее в соцсетях появилась информация от том, что в одной из столичных квартир обнаружен застреленным гражданин Израиля, боец спецотряда и инструктор НГУ Бари Боннен.

Согласно сообщению отдела коммуникации полиции Киева, погибший 1982 г.р. гражданин другого государства, инструктор НГУ. На месте происшествия изъят стартовый пистолет, переделанный в травматический и редакционное удостоверение одного из украинских Интернет-ресурсов на имя погибшего.

Медицинские работники и судебно-медицинский эксперт при осмотре обнаружили огнестрельное ранение в висок. По предварительному заключению специалистов, мужчина совершил самоубийство. Окончательная причина смерти будет установлена при проведении судебно-медицинской экспертизы.

"По показаниям знакомых, погибший в последнее время вел замкнутый образ жизни, а на странице в социальной сети он оставил пессимистическое сообщение", – сказано в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – "самоубийство".

Напомним, в апреле в течение суток в Киеве покончили жизнь самоубийством офицер СБУ и полковник СБУ в отставке, ранее занимавший высокую должность. Оба силовика застрелились из пистолетов разных марок.

Кроме того, в Николаеве местная полиция рассматривает три основные версии самоубийства военного летчика Владислава Волошина. Как известно, исполняющий обязанности главы Николаевского аэропорта Владислав Волошин покончил с собой 18 марта. Он выстрелил себе в грудь из пистолета ПМ со спиленным номером.
Киев, самоубийство, иностранец, инструктор, погибший, НГУ

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