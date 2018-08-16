Последствия ночной грозы в Киеве: на Шулявке до сих пор лежат сугробы из града
Крупные льдинки в 9 утра можно было увидеть на ступенях магазинов и на газонах
В Киеве сегодня ночью бушевала стихия: после полуночи город накрыла мощная гроза и буря. В некоторых районах Киева также наблюдался град. В частности, крупные льдинки утром можно было заметить на улице Вадима Гетьмана.
Фото: Мила Князьская-Ханова
Ледяные сугробы также лежали на ступеньках магазинов, расположенных на этой улице.
Фото: Мила Князьская-Ханова
Как сообщалось, киевляне только успели забыть об июльских ливнях с затопленными дорогами и поваленными деревьями, как на город вновь обрушилась непогода.
На этот раз пострадал самый центр города – после ночной грозы затопило Крещатик и ряд других центральных улиц.
Сейчас, после ночного потопа в Киеве, спасатели ликвидируют последствия удара непогоды. К работам привлечены 35 человек и восемь единиц спецтехники.
По данным Главного управления ГСЧС в Киеве, спасателей вызвали на демонтаж 14 поваленных деревьев. Большая часть из них упала на проезжие части. На Русановке из-за этого оказался заблокированных подъезд к подстанции скорой помощи.