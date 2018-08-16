Последствия ночной грозы в Киеве: на Шулявке до сих пор лежат сугробы из града

Сегодня, 10:41

Крупные льдинки в 9 утра можно было увидеть на ступенях магазинов и на газонах

Фото: Мила Князьская-Ханова, &quot;Сегодня&quot;
Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

В Киеве сегодня ночью бушевала стихия: после полуночи город накрыла мощная гроза и буря. В некоторых районах Киева также наблюдался град. В частности, крупные льдинки утром можно было заметить на улице Вадима Гетьмана.

39289165_497511070695001_7167750455051681792_n

Фото: Мила Князьская-Ханова

Ледяные сугробы также лежали на ступеньках магазинов, расположенных на этой улице.

img_20180816_094437

Фото: Мила Князьская-Ханова

Как сообщалось, киевляне только успели забыть об июльских ливнях с затопленными дорогами и поваленными деревьями, как на город вновь обрушилась непогода. 

На этот раз пострадал самый центр города – после ночной грозы затопило Крещатик и ряд других центральных улиц.

Сейчас, после ночного потопа в Киевеспасатели ликвидируют последствия удара непогоды. К работам привлечены 35 человек и восемь единиц спецтехники.

По данным Главного управления ГСЧС в Киеве, спасателей вызвали на демонтаж 14 поваленных деревьев. Большая часть из них упала на проезжие части. На Русановке из-за этого оказался заблокированных подъезд к подстанции скорой помощи. 
Киев, стихия, непогода, последствия, буря, гроза
Автор:

Людмила Князьская-Ханова

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие новости

Фото: Сегодня

Киев накрыла гроза с градом: улицы превратились в реки, а на дороги падают деревья

25 Июля, 17:23

Местами льдинки были размером с воробьиное яйцо

Другие страны

Pixabay

Жара в Австралии угрожает гибелью тысяч кенгуру

11 Августа, 14:24

Лето 2018 года уже признано одним из самых жарких в истории страны
Загрузка...

Другие страны

Фото: Pixabay

Мощные ливни в Грузии: подтоплены сотни домов

11 Августа, 14:12

Затоплены тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, погибли сотни голов домашней птицы и скота

Запад

В Ровенской области затопило город Сарны

2 Августа, 11:25

Работы по откачке воды продолжаются до сегодняшнего дня
Загрузка...