Потоп на раскопках на Почтовой площади: коммунальщики обещают отремонтировать трубу ночью

Аварийная бригада района по эксплуатации водопроводных сетей ликвидировала утечку на Почтовой площади, сообщает "Киевводоканал".

"Авария произошла из-за трещины в заглушке водопровода. Сейчас бригада откачала воду с места раскопок по этому адресу. Ремонтные работы пройдут ночью, ведь в настоящее время они невозможны из-за оживленного дорожного движения", – говорится в сообщении коммунальщиков.

Напомним, в Киеве в районе раскопок на Почтовой площади произошло ЧП: подземное пространство, где обнаружили древнюю улицу времен Киевской Руси, залило водой. Артефакты накрыли пленкой, однако воды настолько много, что она не сможет защитить раскопки.

По словам активистов, потоп продолжается уже второй день. Люди жалуются, что коммунальщики не перекрывают воду, которая продолжает течь в месте раскопок.

В знак протеста сегодня утром люди перекрыли автомобильное движение на дороге возле Почтовой площади, а также лентами закрыли проход на пешеходной части.

Ранее Киеврада приняла важное решение о создании на Почтовой площади музея, но в то же время депутаты не разорвали инвестиционного договора с застройщиком ТЦ, чего требовали киевские активисты.

Напомним, раскопки на Почтовой площади начались 3,5 года назад, ученые обнаружили древние строения и улицу времен Киевской Руси, а также множество древних артефактов.